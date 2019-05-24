Вашингтон, 25 мая, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео в конце мая — начале июня совершит поездку в Германию, Нидерланды, Швейцарию и Великобританию, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

U.S. Department of State Майк Помпео

Сообщается, что Помпео в Германии встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой немецкого МИД Хайко Маасом. Затем он посетит Швейцарию, где встретится с руководством страны и представителями Всемирной организации здравоохранения. В Нидерландах Помпео встретится в международном совещании, посвященном развитию предпринимательства в мире.

А в ходе визита в Великобританию он будет сопровождать американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что поездка пройдет с 30 мая по 5 июня.