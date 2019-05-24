Нариманов, Астраханская область, 25 мая, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Первый российский круизный лайнер «Пётр Великий» сошёл на воду на судостроительном заводе «Лотос» (город Нариманов, Астраханская область), сообщили в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации.

Ссз-лотос.рф Круизный лайнер «Пётр Великий»

На церемонии, которая состоялась 24 мая, генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» (лайнер построено по его заказу) Бахтиёр Касимов сказал:

«Сегодня знаменательный день, мы спускаем на воду флагман российского пассажирского флота. Несмотря на трудности при строительстве, сегодня мы видим результат труда заводчан».

По словам гендиректора «Лотоса» Рустама Халитова, «Пётр Великий» уже в 2020 г., вероятно, уйдёт в навигацию.

Отметим, что «Пётр Великий» начали строить в 2016 году, сейчас продолжаются работы по его обстройке, насыщению трубопроводами, а также электромонтажные работы и остекление. По окончании этих работ будут проведены швартовные и ходовые испытания.

Пассажировместимость лайнера, имеющего 155 кают, составляет 310 человек. Каюты различных классов оборудованы двуспальными кроватями, душем, туалетом, кондиционером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Астрахани было спущено на воду спасательно-буксирное судно «СБ-742», построенное по строящееся по заказу Минобороны РФ.