Железноводск, Ставропольский край, 25 мая, 2019, 07:01 — ИА Регнум. В Железноводске и других городах агломерации Кавказских Минеральных вод 25 мая стартует международный кинофестиваль «Герой и время». Он продлится до 2 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Heroandtime.ru 15 мая 2019 года в Железноводске прошла пресс-конференция, посвящённая кинофестивалю «Герой и время»

На фестивале будет представлено несколько программ. Конкурс игрового кино, в рамках которого покажут 12 картин. Конкурс документального кино (12 картин). Запланирована также программа «Мультимедиа, анимация» — 15 событий, выставок. Образовательная программа фестиваля будет состоять из ретроспективы, обсуждений после сеансов, мастер-классов и тематических круглых столов.

Одно из важнейших событий — программа «Имя. Герой и время». Это цикл мероприятий, который посвящён выдающемуся деятелю отечественного кинематографа.

Инициаторами фестиваля стали актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель Захар Прилепин, продюсер и режиссер Эдуард Бояков и кинопродюсер Вадим Горяинов. Главная цель мероприятия — утверждение эстетической повестки благодаря кино, что связано с продвижением традиционных ценностей, идеей созидания и пропагандой российского кино на родине и за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Железноводск посетят автор конкурсных картин из 13 стран. На фестивале впервые покажут 14 новых фильмов, среди которых пять европейских: «Эрико-притворщица» (Япония), «Слепая» (Мексика), «Погонщики верблюдов» (Иран), «Органический шалфей Индии» и «Судани из Нигерии» (Индия).