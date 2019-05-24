Вашингтон, 25 мая, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Посольство Венесуэлы в Соединённых Штатах было захвачено сторонниками американской марионетки Хуана Гуайдо, заявил представитель венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо на свой странице в Twitter.

(сс) AgnosticPreachersKid Посольство Венесуэлы в США

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок», — заявил он.

Он также опубликовал фотографии и видео, на которых оппозиционеры вывешивают плакат с надписью «Слава свободной Венесуэле» из окон посольства. По данным газеты La Patilla, Веккьо также пообещал оценить ущерб, якобы нанесенный зданию посольства американскими активистами, защищавшими здание от его захвата полицией США и проамериканской оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американские силовики во второй раз ворвались в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Они арестовали американских активистов, пытавшихся защитить здание от захвата американскими властями и сторонниками венесуэльской оппозиции. Арестованным активистам предъявили обвинения в проникновении на чужую территорию и препятствованию «защитным функциям» Госдепа США.