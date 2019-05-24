Кишинёв, 25 мая, 2019, 00:33 — ИА Регнум. В Молдавии ожидают резкого повышения уровня воды в Днестре. По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, на некоторых участках уровень реки поднимется почти на три метра, возможны прорывы дамб и наводнения, передает ИА REGNUM.

Степан Колесников. Над Днестром. 1913

Премьер-министр страны Павел Филип распорядился создать кризисный штаб из-за опасности наводнений в прилегающих к Днестру населенных пунктах Штефан-Водского района. На укрепление дамб отправили около 300 человек и около 10 единиц спецтехники. В Паланке уже начались работы по укреплению защитных дамб.

Премьер потребовал также привлечь армию и войска карабинеров для незамедлительного начала ремонта и укрепления защитных дамб, чтобы они могли противостоять возможному повышению уровня воды.