Кострома, 25 мая, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Новый инструмент поддержки инвесторов придет на смену действующим сейчас налоговым льготам. Депутаты костромской областной Думы приняли закон о его создании в первом чтении. Напомним, с 2023 года налоговое законодательство не будет позволять региону устанавливать налоговые каникулы.

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Как сообщает пресс-служба Костромской областной Думы, ожидается, что эти меры улучшат инвестиционный климат в регионе, создадут условия для прихода в область новых инвесторов.

Получить статус региональных инвестиционных проектов (РИП) смогут инвесторы, чьи проекты будут оценены, как приоритетные для области. Они получат льготу по налогу на прибыль, будут освобождены от уплаты налога на имущество. Первый договор РИП планируется заключить при реализации инвестпроекта в Шарье по строительству завода OSB-плит.

«Мы сегодня поддержали этот базовый законопроект по региональным инвестиционным проектам, который позволит нам привлекать инвесторов через налоговые преференции. Вслед за этим законом мы рассмотрели в первом чтении два законопроекта о налоге на прибыль и налоге на имущество», — сообщил глава Костромской областной Думы Алексей Анохин.

Региональный инвестиционный проект начнёт действовать с 2023 года. По налоговому кодексу эта льгота будет действовать до 1 января 2027 года для инвесторов, вложивших от 50 до 500 млн. рублей, и до 1 января 2029 года — для проектов на сумму свыше 500 млн. рублей.

Инвесторам, реализующим проекты в рамках специального инвестиционного контракта, налог на прибыль будет установлен в размере 10% в течение срока действия специнвестконтракта, но не позднее 2025 года. Кроме того, организации, реализующие региональные инвестиционные проекты, освобождаются от уплаты налога на имущество.