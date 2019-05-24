Вашингтон, 25 мая, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В США суд приговорил к трём годам тюремного заключения старшину ВМС США Стивена Келлогга, признав его виновным в шпионаже, сообщает 24 мая Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Official U.S. Navy Page На борту атомного авианосца «Карл Винсон»

По версии спецслужб США, 26-летний член экипажа атомного авианосца «Карл Винсон» имел доступ к информации о ядерной энергоустановке корабля и собирался передать её сотрудникам СМИ и разведслужбам России.

«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.

Подсудимый признал свою вину, сотрудничал со следствием и поэтому получил довольно мягкий приговор.