Амстердам, 24 мая, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Член Европейского парламента, лидер нидерландской партии евроскептиков «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing 777 по Донецком летом 2014 года, передаёт NL Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — приводит издание слова политика.

Боде назвал сомнительным доклад совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы, а также заявил, что итоги расследования должны озвучиваться судьями, а не чиновниками, которые «голословно обвиняют Россию».

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Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту воздушного судна находились 298 человек, никто из них не выжил. Расследование катастрофы до сих пор не завершено.

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