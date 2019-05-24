Москва, 24 мая, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями. Об этом сегодня, 24 мая, заявил в эфире спецвыпуска передачи генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Okras Шоу «Голос.Дети»

«Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — сказал Константин Эрнст.

В итоге каждого финалиста шоу «Голос.Дети» Эрнст объявил победителем, в том числе и дочь Алсу Микеллу Абрамову, которая не стала участвовать в специальном выпуске программы.

Напомним, что результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети» были отменены, так как победа Абрамовой оказалась сфальсифицированной.