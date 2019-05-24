Марин Ле Пен отреагировала на теракт в Лионе
Париж, 24 мая, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен прокомментировала взрыв, произошедший днём 24 мая на одной из улиц в центре Лиона.
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Марин Ле Пен
«Направляю всю свою поддержку раненым в результате взрыва в Лионе. Необходимо пролить свет на все обстоятельства этого террористического акта», — написала Ле Пен в своём микроблоге в Twitter.
Как передавало ИА REGNUM, взрыв прогремел сегодня на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, в результате чего пострадали 13 человек. Самодельное взрывное устройство, замаскированное под свёрток, было оставлено у дороги неизвестным.