Москва, 24 мая, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные очередного проведенного им социологического опроса, где респондентам задавался вопрос, кому из политиков в России можно доверить решение важных государственных вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

ВЦИОМ уточняет, что опрос проводился в период с 13 по 19 мая. Ежедневно опрашивались 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Владимиру Путину как политику составляет 31,7%. При проведении опроса задавался следующий вопрос:

«Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?»

Респондент мог назвать любое число фамилий политиков, которым он доверяет.

Примечательно, что в рамках этого опроса также выяснялся рейтинг доверия политическим институтам. Вопрос звучал следующим образом:

«Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность???» — и далее название того или иного института власти. Респондент мог ответить «да» или «нет» по каждому институту. Здесь результаты получились такими, что одобряют деятельность президента России как института власти 65,8% респондентов.

Стоит отметить, что рейтинг доверия Путину как политику упал до уровня января 2006 года.

Так, в разгар президентской кампании 2018 года рейтинг доверия Путину достигал 57,2%. В мае 2018 года Путину как политику доверяли 47,4% опрошенных. Отмечается, что рейтинг доверия Путину начал падать с середины июня 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.