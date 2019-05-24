Лион, Франция, 24 мая, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Территория вокзала Лион-Перраши во французском Лионе оцеплена из-за подозрительной сумки, передаёт издание Le Progrès.

raoul esmere Железнодорожный вокзал Лиона

Как сообщается, бесхозная сумка была обнаружена в переходе от перронов к автобусам. Место в настоящее время обследуют сотрудники службы безопасности национальной компании железных дорог с собаками.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 13 человек.

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под свёрток, было оставлено у дороги неизвестным.