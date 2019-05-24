Ташкент, 24 мая, 2019, 21:16 — ИА Регнум. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 27−29 мая республику с официальным визитом посетит президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Франк-Вальтер Штайнмайер

«В продолжение диалога на высшем уровне, состоявшегося в ходе визита главы нашего государства в Германию 20−22 января этого года, президенты двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках формата Узбекистан — Европейский союз», говорится в сообщении.

Запланирован также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

В рамках визита предусмотрены встречи Франка-Вальтера Штайнмайера с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, общественности, посещение ряда промышленных и других объектов.

Федеральный президент посетит Хорезмскую область, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также ознакомится с историческими и архитектурными достопримечательностями Хивы.

«Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, финансов, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды», сообщает пресс-служба.

По данным МИД Узбекистана, между ФРГ и Узбекистаном на высшем уровне состоялись официальные визиты первого президента Узбекистана Ислама Каримова в ФРГ (1993, 1995 и 2001 годы), государственный визит президента ФРГ Р. Герцога (1995 год) и официальный визит канцлера Г. Шрёдера в Узбекистан (2002 год). Между министерствами иностранных дел проведено 14 раундов политических консультаций. Активно развиваются межпарламентские связи, сотрудничество в правовой области, сфере безопасности, по линии министерств обороны.

Германия — один из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе. По итогам 2017 года объём узбекско-германского товарооборота достиг 613,2 миллиона долларов, за январь-ноябрь 2018 года — 712,1 миллиона долларов.

Общий объем финансового и технического сотрудничества между двумя странами составляет более 329,9 миллиона евро.

В Узбекистане существует большой интерес к изучению германской культуры и языка. Немецкий язык является вторым наиболее популярным иностранным языком, изучаемым в республике. В области высшего образования партнёрские связи установлены более чем с 30 вузами Германии, осуществляется обмен студентами, специалистами и педагогическими кадрами.

В плане развития двусторонних культурно-гуманитарных отношений важную роль играют партнерские связи между Ташкентом и Берлином, Самаркандом и Бременом, Бухарой и Бонном.