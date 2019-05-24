Киев, 24 мая, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Заявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что планирует создать собственную политическую партию, которая будет называться «Украинская стратегия». Об этом Гройсман заявил сегодня, 24 мая, в эфире телеканала «Украина».

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман

"Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия». Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране», — рассказал Гройсман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гройсман стал премьер-министром Украины в апреле 2016 года, когда в отставку наконец-то ушёл ненавистный всем Арсений Яценюк, возглавляющий партию «Народный фронт». За годы своего премьерства Гройсман так и не смог переломить негативные тенденции в украинской экономике. Украина все глубже погружалась в долговую яму, а у кабинета Гройсмана не было никакой внятной экономической политики.

После того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы на Украине, Гройсман объявил о выходе из партии «Блок Петра Порошенко» и намерении создать собственную политическую силу, с которой он пойдёт на выборы в Верховную раду. После инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского Гройсман объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра. Однако он ещё может руководить украинским правительством вплоть до досрочных выборов в Верховную раду, которые намечены на июль.