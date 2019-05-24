Тверь, 24 мая, 2019, 20:55 — ИА Регнум. 290 километров региональных дорог планируется отремонтировать в Тверской области в 2019 году, также в текущем году начнется ремонт на десяти искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. На эти цели будет направлено почти 4,5 млрд рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось на совещании, которое губернатор Игорь Руденя провел 24 мая.

«Областные дороги — это лицо Верхневолжья. Контроль за ходом работ должен обязательно сопровождаться фото и видеоотчётами. Подрядчики, выполняющие работы на объектах, должны согласовать с органами местного самоуправления места складирования асфальтовой крошки, места стоянки специализированного автотранспорта, в целях безопасности на участках ремонта должны быть установлены соответствующие дорожные знаки», — подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году в программу ремонта региональных дорог включены, прежде всего, социально-значимые направления, территории зон экономического развития, а также дороги, ведущие к основным туристическим зонам. Ещё до конца мая планируется заключить 94% контрактов с подрядчиками. Игорь Руденя особо отметил, что работы должны вестись с применением современных технологий, с соблюдением сроков и стандартов качества.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начинается ремонт автодороги «Торжок — Осташков». Госконтракт с подрядной организацией уже заключен: за два года планируется отремонтировать 30 км дорог — 25 км дороги в 2019-м и 5 км в 2020 году. Работы пройдут в Торжокском и Кувшиновском районах.

Всего в 2019 году в рамках национального проекта в Тверской области отремонтируют 104 км автодорог регионального значения. В нормативное состояние приведут участки трасс «Осташков — Селижарово — Ржев», «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна» и «Красномайский — Фирово».

Также в региональную программу дорожных работ на текущий год вошло 19 объектов общей протяжённостью порядка 186 км. В числе запланированных к ремонту, — участки дорог «Починок-Удомля» в Вышневолоцком и Удомельском районах, «Торжок — Высокое — Берново — Старица» в Торжокском и Старицком районах, «Москва — Санкт-Петербург» — Большие Борки — Нестерово — Черничено в Старицком и Калининском районах. Работы будут проводиться в Вышневолоцком, Кимрском, Рамешковском, Пеновском, Конаковском, Калязинском, Нелидовском, Ржевском. В Калининском районе работы будут проведены на четырех участках автодорог «Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское», «Тверь — Тургиново», «Тверь — Рябеево — Красново — Прудище», «Стрельниково — Васильевский Мох».

На этот год запланирован старт реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, ремонт моста через реку Волга в Старице, а также строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе. Последний проект реализуют в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово»: мост соединит левый и правый берега реки в районе Вараксино и Мокшино. Стоимость проекта — 200 млн рублей: проектом предусмотрено строительство пятипролетного моста длиной 145,4 м и шириной 2,5 метра. Работы на объекте должны быть завершены в июле 2020 года. Гарантийный срок составит 10 лет.