Майкоп, 24 мая, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Республика Адыгея и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в реализации социально значимых задач и перспективных инициатив. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым 24 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Встреча глава Адыгеи Мурата Кумпилова со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Темой встречи, в которой также приняли участие представители в верхней палате парламента от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков, стали вопросы социально-экономического развития субъекта и аспекты сотрудничества региона с федеральным центром.

Мурат Кумпилов рассказал Валентине Матвиенко об основных результатах социально-экономического развития республики, ряда значимых проектов, которые успешно выполняются благодаря поддержке федерального центра, в том числе и личному содействию Валентины Матвиенко. Отдельное внимание было уделено вопросам реализации национальных проектов. Спикер Совфеда отметила, что республика и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в реализации социально значимых задач и перспективных инициатив.

Мурат Кумпилов поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание к республике и большую поддержку в решении важных задач. Глава Адыгеи также поздравил председателя Совета Федерации с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного — награду Валентине Матвиенко 23 мая вручил президент РФ Владимир Путин за выдающиеся заслуги перед Родиной.