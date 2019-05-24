Москва, 24 мая, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Первое распоряжение, которое должен был дать Владимир Зеленский на посту президента Украины — это прекращение огня в Донбассе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если Зеленский пришёл по запросу украинского общества прекратить войны, то первое, что он должен был сделать, и он это пообещал, после того, как он вступил в должность главнокомандующего, дать генеральному штабу приказ прекратить обстрел и выполнить договорённости по отводу военной техники. Есть минский формат, есть нормандский формат. Вот Зеленский заявил о готовности участвовать в нормандском формате. А почему нормандский формат встал на паузу, почему больше 2,5 лет никто не встречается? Потому что нужно разобраться, в чём позиции сторон», — отметил украинский политик.

Также украинский политик осудил решение новых киевских властей исключить из своих представителей в переговорах с Россией главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я был бы двумя руками за, если функции Медведчука взял на себя Зеленский лично», — отметил он.

Килинкаров добавил, что поскольку Зеленский этого не сделал, решение исключить такого опытного дипломата из переговорного процесса крайне неразумно.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский отменил ряд указов, которые подписал его предшественник на посту президента Украины Пётр Порошенко.