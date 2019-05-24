Кишинёв, 24 мая, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Кишиневского и всея Молдавии Владимира Орденом дружбы. В Молдавской митрополии сообщили, что награждение состоялось в Екатерининском зале Кремля в Москве, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Орденом Дружбы награждён митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир

Награду главе Молдавской православной церкви вручили «за большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия в Республике Молдова, плодотворную деятельность по укреплению российско-молдавского сотрудничества».