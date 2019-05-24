Архангельск, 24 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Перевалка ямальского сжиженного природного газа будет перенесена уже в этом году. Об этом, выступая с докладом на Международном арктическом научном саммите, сообщил гендиректор консультационной компании «Гекон», член Научного совета при Совете Безопасности РФ Михаил Григорьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru СПГ-танкер

«С 25 октября перевалка газа проекта «Ямал-СПГ» будет перенесена из порта Хоннингсвог, расположенного на севере Норвегии, в район острова Кильдин в Баренцевом море», — заявил Григорьев.

Также он напомнил, что следующим знаковым событием для поставщиков СПГ станет появление комплексов по перевалке газа.

«В 2023—2024 годах завершится строительство двух комплексов по перевалке СПГ в Ура-губе Кольского полуострова и на Камчатке. Это позволит сократить длительность рейсов судов высокого ледового класса Yamalmax: рейс будет составлять 11 дней до Ура-губы (вместо 13 дней до Хоннингсвога) и 21 день до Петропавловска-Камчатского (вместо 41 дня до китайского порта), — сказал Григорьев. — Пункты перевалки де-факто будут являться хабами, точками международной торговли, и они будут обслуживаться судами без ледовых усилений, то есть не потребуют дополнительной финансовой нагрузки».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Новатэк» осуществила первую перевалку СПГ с танкера на танкер 26 ноября в норвежском порту Хоннингсвог. После этого газ был отправлен европейским заказчикам. Компания планирует осуществлять хранение и перевалку СПГ на плавучих комплексах.

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