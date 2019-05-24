Малая Вишера, Новгородская область, 24 мая, 2019, 20:21 — ИА Регнум. В Новгородской области несовершеннолетняя школьница из Малой Вишеры возмутила общественность, разместив в социальных сетях свои фотографии, сделанные на одном из кладбищ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, этим фактом заинтересовались следователи.

MichaelGaida Кладбище

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

«Фотосессия на могиле» вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей: одним кажется такой поступок аморальным, другие не понимают, что оскорбительного в фотографиях школьницы.

На фото девушка закрывает лицо руками и позирует, находясь на ограде у могилы, а также непосредственно у могилы внутри ограды.