Киев, 24 мая, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Верховная рада блокирует попытки президента Украины Владимира Зеленского перезагрузить политическую систему, отказавшись менять избирательную систему. Об этом 24 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Президент Зеленский не смог справиться с парламентом, не убедил. Мы видим, результаты и эффективность этой сессионной недели приравниваются к нулю. Такие важные для страны изменения законопроектов, в частности в избирательный закон, не рассматривались. Желания уже ни у кого нет. В этом будет наибольшая проблема избирательной кампании», — считает Кожара.

По его словам, мажоритарная система выборов позволит зайти в парламент старым политическим элитам.

«На Украине выборы пройдут по наихудшей в Европе системе 50 на 50, где 50% мажоритарщиков будут выбираться благодаря своим большим деньгам и влиянию в регионах. Еще 50% депутатов пойдут через партийные списки. В самой Раде ничего не изменится. Более того, наибольший шанс при таких условиях досрочных выборов есть у тех партий, которые представлены в парламенте», — сказал Кожара.

При этом он считает, что Центральная избирательная комиссия политически заангажирована людьми экс-президента Петра Порошенко.

«Кроме того, состав ЦИК сформирован под определенные политические силы. Мы знаем, он формировался под Порошенко. Его состав был увеличен до 18 человек… ЦИК остается политически заангажированным органом. Не всё было просчитано штабом Зеленского. Однозначно будут проблемы с формированием команды… Но что важно, за два месяца огромная поддержка Зеленского никуда не исчезнет. Это наибольший аргумент в пользу внеочередных выборов», — подытожил Кожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая глава центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что в соответствии с украинским законодательством нет никаких препятствий для проведения внеочередных выборов в парламент. Она заверила, что избирательный процесс является необратимым, и ни один суд его не сможет остановить.

23 мая на Украине вступил в силу указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. При этом президент данным документом поручил правительству выделить финансирование на проведение выборов.