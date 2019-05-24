Лион, Франция, 24 мая, 2019, 20:05 — ИА Регнум. В результате взрыва во французском городе Лионе получили ранения десять человек, включая одного ребёнка, сообщает 24 мая телеканал BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Rama Скорая помощь. Франция

По предварительным данным, все пострадавшие получили лёгкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что взрывное устройство сработало на перекрёстке улиц Сала и Виктора Гюго.

Полиция оцепила место происшествия, префектура просит жителей города не посещать район инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на пешеходной улице в Лионе взорвалась бомба, замаскированная под свёрток.