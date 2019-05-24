Вашингтон, 24 мая, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время на Ближний Восток будут отправлены новые американские войска, 24 мая передает агентство Reuters.

DVIDSHUB Солдат армии США

Согласно заявлению президента, мера является «защитной» и связана с напряженностью вокруг Ирана.

Увеличение военного контингента на Ближнем Востоке будет небольшим — пока речь идет о 1500 военных США.

Читайте также: Трамп «сомневается», что нужно отправить больше войск на Ближний Восток