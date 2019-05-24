Москва, 24 мая, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Вблизи границ России в течение недели вели воздушную разведку 20 летательных аппаратов. Об этом сообщает 24 мая официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Евгений Малолетков. Коль забыли, где границы — мы поможем приземлиться! 1960

Отмечается, что за этот же период истребители из состава дежурных сил ПВО три раза осуществляли вылеты с целью недопущения нарушений государственной границы.

Согласно данным оборонного ведомства, ни одного нарушения российского воздушного пространства в результате допущено не было.