Копейск, Челябинская область, 24 мая, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В Челябинской области погиб 13-летний подросток, который пытался спасти двоих десятилетних детей из воды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Спасение утопающих

Трагедия произошла днём 24 мая в карьере возле посёлка Бажово, в районе Копейска. Возле карьера находилась группа детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.

По факту трагедии идёт доследстеенная проверка, отметили в СКР.