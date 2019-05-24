Нью-Дели, 24 мая, 2019, 19:03 — ИА Регнум. В Индии правящая партия нынешнего премьер-министра Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) после завершения подсчета всех голосов на прошедших парламентских выборах получает 303 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента республики). Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

(сс) Narendra Modi Символика партии «Бхаратия джаната парти»

На прошедших выборах БДП смогла упрочить свое положение по сравнению с выборами 2014 года. Сейчас возглавляемый БДП Национальный демократический альянс получит порядка 340 мандатов в Лок сабхе, тогда как в 2014 году у этого объединения было 310 мест.

Главный конкурент БДП, старейшая индийская политическая партия — Индийский национальный конгресс (ИНК) получает только 52 места в Лок сабхе. Возглавляемый ИНК Объединенный прогрессивный альянс получит в общей сложности порядка 90 мандатов в нижней палате парламента. В 2014 году Объединенный прогрессивный альянс имел только 69 мест.

Прошедшие в Индии выборы в Лоб сакху стали самыми большими и дорогими в мировой истории. Голосование проводилось с 11 апреля по 19 мая поочередно во всех 29 штатах и семи союзных территориях. В выборах в общей сложности приняли участие свыше 900 млн человек. В течение более месяца по всей стране действовали свыше 1 миллиона избирательных участков.