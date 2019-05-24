Москва, 24 мая, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко проиграл, и вместе с ним проиграла версия радикального украинства, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 24 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака, по мнению которого угроза прямого вторжения со стороны РФ сохраняется всегда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

«То, что украинская элита не хочет понять того, что происходит, это совершенно точно. Порошенко проиграл с треском, причём проиграл не только он, а вся эта версия радикального украинства, — сказал Хомчак. — Она провалилась. Теперь что такое Зеленский? Это попытка совершить всё то же самое, но в варианте лайт. Не отказываясь от базовых положений. А Хомчак — это «герой» Иловайска. Что он там творил? У него на руках и чужая кровь, и своя. Он преступник и абсолютная марионетка Корбана и днепропетровского клана, к которому и тяготеет сам Зеленский».

Кроме того, лидер движения «Суть времени» предположил, что радикализация украинской политики начнётся после провала Зеленского и когда на Украине образуются две группы — «сильно прорусская» и «сильно антирусская».

«И когда эти две группы образуются, они столкнутся. В этих условиях мы можем ждать чего угодно», — подчеркнул Кургинян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Хомчак в интервью УНИАН заявил, что угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации существует всегда, но если это и случится, то точно не в самое ближайшее время, потому что для развязывания войны нужна цель. Также Хомчак признался, что не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса «чисто военным» путём.