Саранск, 24 мая, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Саранске 24 мая завершилась выставка «Искусство Корейской Народно-Демократической Республики», которая работала на площадке Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи. Для делегации из КНДР, которую возглавила заместитель директора корейского Главного управления по делам выставок за рубежом (Пхеньян) Ким Ми Ок, региональная федерация тхэквондо провела показательную тренировку в спорткомплексе «Мордовия», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба музея имени Эрьзи Девушка в национальном мордовском костюме рассматривает экспонат выставки

Тхэквондо зародилось именно в Северной Корее в середине прошлого века. Сегодня этот вид спорта пользуется огромной популярностью на планете, им занимаются свыше 80 млн человек более чем в 200 странах мира. С 2000 года тхэквондо входит в программу летних Олимпийских игр.

В Мордовии корейское боевое искусство на профессиональном уровне развивается относительно недавно. В 2014 году в республику для обучения детей впервые приехал тренер из Северной Кореи, 4-кратный чемпион мира по тхэквондо ITF и обладатель 7-го дана Ким Сун Чхол. В 2016 году мордовский спортсмен Андрей Волгутов в возрастной категории 11−13 лет стал победителем III открытого Кубка СНГ — Кубка мира по тхэквондо версии ITF. С 2018 года главным тренером республиканской сборной по тхэквондо является бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Европы, многократный победитель первенства России, мастер спорта международного класса Марк Игнатенко. Набор в группы открыт для мальчиков и девочек от 5 лет.

«Очень приятно видеть, что наш национальный вид спорта так активно развивается в Мордовии. Ребята занимаются на высоком уровне. При организации выставок культуры КНДР нам довелось побывать во многих городах и регионах России, но впервые нас пригласили на подобную тренировку именно в Саранске», — подчеркнула Ким Ми Ок. Она поблагодарила организаторов и пожелала саранским спортсменам большой удачи.

ИА REGNUM напоминает, выставка «Искусство КНДР» открылась в Саранске 16 мая. В экспозицию включили 50 работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства северокорейскими мастерами за последние годы. Особый интерес вызвали вышитые шелком произведения — традиционный вид декоративно-прикладного искусства корейского народа, известный с глубокой древности и сохранившийся вплоть до наших дней.

Приветствуя гостей и организаторов выставки глава Мордовии Владимир Волков отметил, что взаимодействие КНДР и России продолжается уже 70 лет, именно тогда было подписано первое межправительственное соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.

«Проведение выставки «Искусство КНДР» в Саранске способствует развитию культурных и деловых связей, укреплению доверия и дружбы между народами России и Северной Кореи, взаимному духовному обогащению и творческому сотрудничеству, в том числе на уровне регионов», — считает глава республики.