Киев, 24 мая, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Пятый президент Украины Петр Порошенко опасается, что команда президента Владимира Зеленского допустит реванш старых политических сил, которые в 2013 году бежали из Украины. Соответствующее заявление Порошенко сделал 24 мая в Киеве на форуме «Солидарное дело общин».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Они очень надеялись, что мы заляжем на дно и не будем им мешать разворачивать Украину с пути реформ, который мы определили. Не будем им мешать устраивать реванш, когда все безобразие, которое убежало в 2013 году, сейчас почему-то считает возможным вернуться и делать реванш. Если мы не станем на страже, ничего не будет. Они тщательно ждали, когда мы уйдем. Не дождетесь, потому что мы никуда не собираемся уходить, мы остаемся побеждать», — сказал Порошенко.

После этого Порошенко раскритиковал новоизбранного президента Зеленского за позицию относительно языкового закона, отношение к НАТО и украинскому народу. По его словам, новая президентская команда слово «НАТО даже высказать не пытается, боятся что-то потерять».

«Это не только армия, которую мы должны защитить, это не только церковь. Посмотрите, что сейчас делается с томосом. И только представьте, какую невозможную работу по объединению церквей мы сделали. Я верю, что мы защитим церковь и наш язык. Посмотрите их комментарии. Им уже и закон о языке не подходит, и принят он несвоевременно. И язык им наш мешает, и душа, и народ наш мешает», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.

«Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться», — отметил Портнов.

Кроме того, накануне на Украину вернулись беглые бизнесмены Игорь Коломойский и Валерий Хорошковский. Также о намерении вернуться на родину заявил беглый бизнесмен Александр Онищенко.