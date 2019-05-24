Астрахань, 24 мая, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Полицейскому из Дагестана и его подруге, устроившей драку с сотрудниками МВД в городе Астрахани, избрана мера пресечения. Решением суда они арестованы на два месяца и помещены в астраханские СИЗО, пишет «Кавказский узел».

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 22 мая. Сотрудник собственной безопасности МВД Дагестана в тот день находился в Астрахани по случаю отпуска. В кафе, где он отдыхал вместе с подругой, у них случился конфликт с администрацией заведения. Чтоб утихомирить гостей, сотрудники общепита вызвали полицию.

Когда на место прибыл наряд, дагестанец устроил потасовку с одним из астраханских коллег: несколько раз ударил того по голове, бросил на землю и стал душить. В это же время подруга драчуна применила насилие в отношении другого полицейского, ударив того ногой в область паха. Их обоих удалось задержать лишь усилиями дополнительного наряда, подоспевшего к месту инцидента.