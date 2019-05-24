Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В Петербурге 24−25 мая проходит Первый Международный фестиваль SPbTransportFest. На нем представлены 25 образцов инновационного транспорта, главными особенностями которых являются экологическая безопасность и энергетическая эффективность.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль SpbTransportFest

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУП «Пассажиравтотранс», на Кленовой улице, вблизи Михайловского замка, выставлены первый в России электробус «Пионер» с мобильной аккумуляторной системой, увеличивающей дальность хода, автобус на природном газе LOTOS 105, который выпускают в Татарии, а также газовый грузовой автомобиль Stralis NP бренда Iveco, который сочетает высокую мощность и сниженный уровень шума.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка новинок траспорта

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль SpbTransportFest

Посетителей выставки ждут конкурсы с призами. На главной сцене фестиваля пройдет награждение лучших водителей городского транспорта — победителей конкурсов профессионального мастерства. Выставка открыта с 10:00 до 19:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная программа

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители выставки

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка новинок траспорта

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль SpbTransportFest

Но главным событием фестиваля SPbTransportFest 25 мая станет самый масштабный в России парад ретро-транспорта, который пройдет по Невскому проспекту. Он стартует в полдень на Морской набережной. На парад выйдут раритетные автомобили из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии.

Дарья Драй ИА REGNUM Ретро-автобус

Дарья Драй ИА REGNUM Ретро-автобус

Старинные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили проследуют по Васильевскому острову, Дворцовому мосту, Невскому и Суворовскому проспектам, а затем с 14:00 будут доступны для обозрения на Инженерной улице, где к ним присоединятся также трамваи.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка новинок траспорта

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка новинок траспорта

Дарья Драй ИА REGNUM Салон электробуса