Москва, 24 мая, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Реальная заработная плата в России за период с января по апрель 2019 года выросла на 1,4% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 24 мая новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

При этом в апреле рост реального размера заработной платы (с поправкой на инфляцию) замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в марте.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2019 года, по предварительной оценке, составила 47 020 рублей. В январе-апреле этот показатель вырос на 6,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — на 6,9%.