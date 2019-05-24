Нижний Новгород, 24 мая, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В 2018 году у руководителей шести регионов Поволжья доходы сократились. Наибольшее падение — у главы Удмуртии Александра Бречалова, более чем на 70%, или на 29,5 млн рублей. По уровню доходов он занимает седьмое место. Более всего, на 72%, выросли доходы у руководителя Башкирии Радия Хабирова, в абсолютном выражении рост составил 1,67 млн рублей — он замыкает десятку по уровню доходов. Самым богатым среди региональных руководителей в ПФО стал Денис Паслер, который в марте 2019 года возглавил Оренбуржье: экс-председатель правления ПАО «Т Плюс» указал более 234 млн рублей. Самая богатая жена — у главы Татарии Рустама Минниханова, получившая за год почти 155 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Самым богатым региональным руководителем в Поволжье является врио главы Оренбургской области Денис Паслер: в 2018 году его доход превысил 234,1 млн рублей. Регион он возглавил 21 марта 2019 года — после того, как его предшественник Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия. Ранее он работал председателем правления ПАО «Т Плюс».

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Что касается собственности, то Паслеру принадлежат два земельных участка общей площадью 2765 кв. метров, дом площадью 555,1 кв. метров и иное недвижимое имущество (177,9 кв. м). В личном автопарке — прицеп к легковому автомобилю РЕСПО; легковому автомобилю СКИФ, а также два снегохода. Из трех несовершеннолетних детей у одного в собственности есть квартира площадью 267,3 кв. метра. Дети Дениса Паслера в пользовании имеют земельный участок, жилой дом, квартиру в России, а также комнату в общежитии в Великобритании.

На втором месте по уровню дохода — глава Татарии Рустам Минниханов, указавший в декларации почти 8,55 млн рублей дохода. Это на 10,1% (или на 783 тыс. рублей) больше, чем было в 2017 году. Примечательно, что супруга заработала в 18,1 раза больше, чем сам глава Татарии — более 154,9 млн рублей. Относительно данных декларации 2017 года, чета Миннихановых нарастила свой семейный доход на 18,2 млн рублей. При этом в собственности главы Татарии по-прежнему нет никакого недвижимого имущества, лишь в пользовании — жилой дом общей площадью 263 кв. м и участок земли площадью 414,9 кв. м.

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Больше всего вырос доход у врио Башкирии Радия Хабирова, назначенного на этот пост в октябре 2018 года. Он заработал более 4 млн рублей, что на 72% больше уровня 2017 года, когда он работал на посту главы Красногорского округа и задекларировал 2,325 млн рублей.

Больше всего упали доходы у глав Удмуртии и Нижегородской области. Доход удмуртского губернатора Александра Бречалова в течение года сократился на 29,542 млн рублей (или на 86,7%) — до 4,5 млн рублей. У губернатора Нижегородской области Глеба Никитина падение превысило 70%: доход упал с 15,737 млн рублей в 2017 году до 4,69 млн рублей по итогам 2018 года. Напомним, два года назад существенную долю в структуре доходов Никитина составили средства от продажи квартиры в Санкт-Петербурге.

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Существенно ухудшил своё материальное положение губернатор Саратовской области Валерий Радаев: его задекларированные доходы просели с 5,756 млн рублей в 2017 году до 3,29 млн рублей (-43%) по итогам прошлого года. При этом что в 2018, что в 2017 году сделки в декларациях не фигурировали. Обеднел и губернатор Прикамья Максим Решетников — его доход упал на 10,6%, составив 7,6 млн рублей.

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Минимальный дохода из губернаторов Поволжья отмечен у главы Кировской области Игоря Васильева, указавшего в декларации 2,21 млн рублей. Это на 4,18% (или на 88,6 тыс. рублей) больше, чем было по итогам 2017 года.

Отметим, доход президента России Владимира Путина за 2018 год составил 8 млн 648 тысяч рублей.

Глава региона

2018 год

К уровню 2017 г.

Доход супруги

154,9 млн

5,347 млн

0,732 млн

0,199 млн

5,885 млн

3,95 млн

0,471 млн

2,126 млн

0,243 млн

2,737 млн

0,785 млн

0,953 млн