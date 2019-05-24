Прага, 24 мая, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Разработчики из Bohemia Interactive Studio анонсировали новое дополнение под названием Contact для тактического шутера Arma 3. В нём военным предстоит противостоять инопланетной угрозе, сообщается в ролике на YouTube-канале игры.

Игра Arma 3 Contact

В ролике группа военных сталкивается с паранормальной активностью на одной из операций в ночном лесу. Сначала небольшие предметы, а затем и целый трактор начинают взмывать в воздух. Оказывается, что за этим стоят инопланетные технологии — ролик заканчивается видом корабля пришельцев, застывшего в воздухе над лесом.

Contact выйдет 25 июля 2019 года. Дополнение будет содержать научно-фантастическую сюжетную кампанию для одиночного прохождения. Также в игре появятся: новое оружие, фракции и средства передвижения.

Напомним, Arma 3 — это тактический шутер, разработанный чешской студией Bohemia Interactive. Действие игры разворачивается в недалёком будущем, во время вооружённого конфликта между несколькими военно-политическими блоками. Местом действия Arma 3 выступили вымышленные острова Алтис.