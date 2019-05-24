Грозный, 24 мая, 2019, 17:02 — ИА Регнум. По случаю окончания священного месяца Рамадан в Чечне объявлено три выходных дня. Жители республики будут отдыхать 4, 5 и 6 июня. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Муслим Хучиев

Как сказано в документе, решение было принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни и в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Напомним, ежегодно по случаю наступления праздника Ураза-байрам жителям Чечни предоставляется по три, а иногда и более выходных дня. Так, в 2018 году выходными были объявлены четыре дня, в 2017 году — три.

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