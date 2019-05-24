Вашингтон, 24 мая, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Поклонники настольно-ролевой игры Dungeons&Dragons адаптировали древнекитайский трактат «Искусство войны» Сунь Цзы под реалии игровой сессии, пишет портал Comic Book.

Philip Mitchell Игровая сессия игры Dungeons and Dragons

В сообществе Гильдии Мастеров Подземелья (так называют себя те, кто способен проводить игры по правилам ролевой системы Dungeons&Dragons — «Подземелья и Драконы») появилось платное приложения от пользователя MT Black — «Искусство войны для игроков D&D». Оно представляет собой электронную книгу из 13 глав, в которой новичкам игры и опытным приключенцам на примере игровых ситуаций рассказывают о тонкостях военного дела. Основы военной стратегии, типы укрытий, искусство шпионажа, тактические роли — каждый блок произведения посвящен определенной части ведения боевых действий.

Поскольку каждый бой во время игры индивидуален, книга не учит участников конкретным примерам поединков, а показывает ключевые принципы и механики, благодаря которым можно выиграть большинство сражений.

Dungeons&Dragons — настольно-ролевая игра, ставшая культовым элементом гик-культуры. В ней благодаря продуманной системе с участием игральных костей игроки отправляются на поиски приключений по вымышленным мирам под руководством ведущего (мастера). Во многих городах мира любители этого развлечения собираются в клубы и сообщества, а сама игра то и дело мелькает в современных телесериалах — например, в нее играют дети из «Очень странных дел» или подростки в «Ривердейле». В России сейчас локализуют пятую редакцию этой игры.

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