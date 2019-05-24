Казань, 24 мая, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В конференции принимают участие президент Татарии Рустам Миннинханов, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и многие другие представители государственной власти страны и топ-менеджеры крупнейших корпораций. Обсуждения и дискуссии ведутся по вопросам смежных национальных и ведомственных проектов по направлениям. Одной из важнейших тем стало обсуждение национального проекта «Образование» сразу на нескольких дискуссионных площадках.

Пресс-служба ГК «Просвещение» ГК «Просвещение»: «Рынок труда – ключевой потребитель системы образования»

Раньше информационные технологии лишь поддерживали образовательный процесс. Но теперь они позволяют не просто вывести его на совершенно новый уровень, но и создать устойчивую связку между образованием и кадровым рынком муниципалитета, региона и страны в целом. Об этом на панельной дискуссии «Национальный проект «Образование»: интеллектуальный анализ образовательных данных» заявил президент основного поставщика образовательного и инфраструктурного контента для системы образования страны ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Какую ценность получит общество и каждый ребёнок, когда мы проведём цифровую трансформацию образования? Одним из ключевых потребителей результатов образовательного процесса, помимо ребёнка и его семьи, является рынок труда. Именно система образования помогает формировать тот рынок труда, который будет, с одной стороны, развивать экономику, с другой — поддерживать кадровый потенциал страны. Школа, СПО или вуз получат четко сформулированные «заказы» на компетенции и знания, востребованные, помимо базовых, у ребёнка в определенном городе или регионе. Так индивидуальный образовательный маршрут перейдёт в карьерный трек», — добавил Кожевников.

Формирование индивидуальной «магистрали» человека в современном мире происходит на стыке нескольких отраслей. Здесь образованию призваны помочь «большие данные». По мнению директора по развитию федерального ИТ-разработчика и интегратора информационных систем в области образования «БАРС Груп» Эльвиры Гильмановой, только комплексный подход, такие сквозные и связанные с образованием направления, как медицина, социальная защита и спорт, могут выстроить корректную, индивидуальную траекторию развития ребенка.