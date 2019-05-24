Москва, 24 мая, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади 24 мая проходят торжества в честь Дня славянской письменности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл во время праздничного концерта, посвященного Дню славянской письменности

«Наша традиция — это не просто что-то застывшее, это то, что живёт. Не может быть развития человеческой личности, не может быть развития страны, если не живёт дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, любить и устремляться в будущее. Все эти способности заложены в нашем народе», — обратился к собравшимся патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл во время праздничного концерта, посвященного Дню славянской письменности

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Он отметил, что «первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Надежда Бабкина

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Слова приветствия произнесла также вице-премьер Ольга Голодец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

На Красной площади проходит праздничный концерт. Звучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Лариса Долина

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня славянской письменности на Красной площади