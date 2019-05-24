Тверь, 24 мая, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Специалисты Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) выпустят 30 вагонов для Белорусской железной дороги до конца 2019 года, сообщает 24 мая пресс-служба Трансмашхолдинга.

Широкий Рома Тверской вагоностоительный завод

Соглашение сторон реализуется при участии лизинговой компании. В рамках сделки будут изготовлены 14 плацкартных, восемь купейных и восемь штабных вагонов. В соответствии с договором, первые поставки плацкартных вагонов запланированы на июнь текущего года.

Отмечается, что с 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги ТВЗ поставил в Белоруссию 57 вагонокомплектов и более 110 готовых к эксплуатации пассажирских вагонов. Предыдущая партия, состоявшая из 20 плацкартных вагонов, была передана белорусским железнодорожникам летом 2018 года.

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