Москва, 24 мая, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Каршеринговая компания «Делимобиль» приобрела 150 машин марки Smart. Об этом 24 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Smart.com Автомобиль марки Smart

Сервис каршеринга купил компактные авто у автомобильной группы «Авилон», которая также будет осуществлять обслуживание моделей. Теперь у компании «Делимобиль» появились двухместные компактные Smart fortwo и четырехместные Smart forfour.

«Ровно год назад мы закрыли самую крупную сделку на рынке каршеринга, закупив 3 тыс. машин, ранее не представленных ни у одного оператора. В конце осени и зимой благодаря «Авилону» серьезно расширили наш премиальный сегмент, снова представив новинки для рынка», — сообщил гендиректор компаний «Делимобиль», «Делисамокат» и Anytime Мухит Сейдахметов.

Напомним, в автопарке «Делимобиль» и Anytime находятся более 8,5 тыс. машин. При этом за сутки автомобили компании арендуют более 45 тыс. человек.

Читайте также: Smart представил последнюю серию авто с ДВС