Красноярск, 24 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова, зачитывая 23 мая доклад по итогам 2018 года перед депутатами краевого Заксобрания, заявила о росте числа обращений по конфликтам в школах и детсадах — со 105 до 120. При этом, по её словам, педагоги нередко не только закрывают глаза на травлю детей, но и стимулируют этот процесс.

(сс) kheinz Обиженный ребенок

Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, омбудсмен рассказала «жуткие истории». Например, учительница начальных классов одной из гимназий приклеила к парте раздражающего её ученика картинку со свиньёй. Ещё один вопиющий случай произошёл в детском саду: заведующая оскорбила трёхлетнего ребёнка за то, что он не смог самостоятельно надеть рукавицу. Матери мальчика заведующая посоветовала отвести его к психиатру.

В целом в 2018 году в Красноярском крае количество обращений к детскому омбудсмену выросло по сравнению с предыдущим периодом на 14,5%. Всего поступило 982 обращения. В 52% случаев заявителям были даны разъяснения законодательства, консультации. В 20% случаев доводы заявителей не подтвердились. В 21% случаев права граждан действительно нарушались и были восстановлены, либо им была оказана практическая помощь в решении проблем.

Чаще всего к уполномоченному по правам ребёнка обращались родители и родственники детей. 148 обращений поступило от детей-сирот, приёмных родителей и опекунов, 21 обращение — от подростков в связи с конфликтами в семьях или по вопросам поступления в учреждения среднего профессионального образования. Лидирующая тема в течение последних четырёх лет — нарушение прав детей в семьях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгардт («Единая Россия»), выслушав доклад Ирины Мирошниковой, предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. По мнению политика, она пропагандирует насилие среди детей и делает их гиперактивными.

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