Ярославль, 24 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Совокупный доход депутатов муниципалитета Ярославля в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сведения о доходах опубликованы на сайте мэрии города.

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Даже без детальных подсчетов очевидно, что общий суммарный официальный доход народных избранников вырос, большинство депутатов увеличили заработки по сравнению с 2017 годом.

На первом месте по задекларированным доходам по-прежнему бизнесмен, работающий в рекламной сфере — Дмитрий Кузьмин. Он заработал 91,6 млн рублей (76,7 млн в 2017 году). Второй — строитель и владелец недвижимости Роман Галагаев. Его доход составил 60,1 млн рублей (47,7 млн в 2017 году). На третьем месте работающая в аптечной сфере Светлана Агашина с доходом в 11,5 млн рублей (6,5 млн годом ранее).

А вот среди жен депутатов более всего заработала супруга Михаила Халтяна с заработком в 112,6 млн рублей (сам депутат задекларировал меньше миллиона). Также значительно больше мужа заработала жена Ильи Горохова — 39,8 млн рублей. Сам депутат-предприниматель, а в прошлом прославленный хоккеист заработал лишь 4,4 млн рублей. Чета Гороховых — самый крупный землевладелец в составе муниципалитета. У жены в собственности более 100 земельных участков, а у самого Ильи Горохова — 33.

Все лидеры по доходам входят во фракцию «Единая Россия». Самым бедным депутатом оказалась коммунистка Наталья Бобрякова. Ее доход составил лишь 301 тысячу рублей. Из фракции КПРФ самой обеспеченной оказалась замдиректора детского сада Елена Горбунова — она заработала 1,2 млн рублей. Доход председателя фракции Евгении Овод — 726 тыс рублей.

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов заработал 1,9 млн. Его заработок вырос примерно в три раза по сравнению с 2017 годом (654 тыс. рублей).