Москва, 24 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. При строительстве онкологического центра в Севастополе нужно обязательно предусмотреть создание детского онкологического отделения, считает член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Николай Говорин («Единая Россия»). Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг строительства нового онкологического центра в Севастополе, в котором, как выяснилось, не предусмотрено создания детского отделения.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

«Это было, кстати, предметом обсуждения на расширенном заседании комитета по охране здоровья два дня назад. С привлечением руководства онкологической службы страны, депутатов. Вчера эта тема была затронута частично на заседании рабочей группы у Рошаля в ОНФ, где мы обсуждали смертность населения в связи с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Я думаю, что поправки внесут, и очень важно, что на это обратили внимание. Очень важно сейчас провести перестройку и сделать так, чтобы в онкоцентре были условия для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний у детей», — сказал Говорин.

Подытоживая сказанное, депутат подчеркнул, что, по его мнению, детское онкологическое отделение в новом онкоцентре создать необходимо.

В свою очередь, главный врач ГБУЗ ГКБ имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что за всё время своей врачебной деятельности про такую ситуацию слышит впервые.

«Сколько я работал, я никогда не видел совместных онкологических отделений, чтобы там лечились одновременно и взрослые, и дети. Ни в США, ни во Франции», — сказал Мясников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по поводу ситуации в онкоцентре высказался и глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Я могу только выразить слова удивления и негодования: куда раньше смотрел детский омбудсмен и в Севастополе, и в Крыму, куда смотрели власти, куда смотрели в департаменте здравоохранения — они давали техзадание, даже если бы и не давали техзадание, они должны понимать, что необходимо построить, — дождались, пока вмешается президент РФ», — заявил Нилов.

Отметим также, что внимание на проблему обратила уполномоченная по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская, которая рассказала журналистам, что:

«Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра, детское отделение не предусмотрено».