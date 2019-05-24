Москва, 24 мая, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Против референдума о переговорах с Россией выступила не только Юлия Тимошенко. Лидеры всех майданных партий уже высказались негативно, а также продвигаемый американцами Святослав Вакарчук, которого даже специально возили на обучение за океан, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Юля Тимошенко

«Да и сам новый президент Украины Владимир Зеленский эту идею своего главы аппарата раскритиковал. Вероятно, они не очень доверяют украинскому народу и не верят в его антироссийский настрой», — пояснил эксперт.

Вакарчук даже упомянул референдумы в Крыму и на Донбассе как негативный пример. Что характерно, эти референдумы украинские политики обычно называют сфальсифицированными и проведёнными под дулами русских автоматов.

«Но, оказывается, в благоприятный для себя исход референдума, который они будут проводить сами, без участия российской армии, они тоже не верят», — высказал своё мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине не нужен референдум по вопросу заключения мирных соглашений с Россией, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1».

Читайте также: «Прекрасная, но неуместная»: Тимошенко об идее референдума по миру с РФ