Москва, 24 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Введение для банков обязанности обслуживать клиентов по биометрическим данным ведёт к тотальному контролю за населением со стороны финансовых организаций. О такой угрозе корреспонденту ИА REGNUM сообщил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Биометрическое сканирование лица

По его словам, в конечном итоге использование биометрических данных для финансовых операций в совокупности с отменой наличных денег, если такое случится, может привести к тому, что неугодным гражданам смогут блокировать счета и оставлять их без средств к существованию.

«Это важнейшая часть «цифрового концлагеря». Если будет биометрия, человека легко вычислить в толпе и на улице. Здесь мы отстаем, китайцы, например, уже используют даже дистанционную биометрию», — отметил экономист.

Возможная инициатива Центрального банка по введению обязанности распознавать и обслуживать клиентов по их лицу или голосу принадлежит не его руководству, а международным финансовым организациям, которые контролируют денежные потоки и существенно влияют на глобальную экономику, уверен эксперт.

«Центральный банк выполняет заказ хозяев денег. Им же надо загнать всех в электронный банковский концлагерь. Другой важный элемент — отмена наличных денег. Даже если биометрия человека будет занесена в базы данных, но он будет пользоваться наличными деньгами, контроля за ним не будет. Конечная цель проекта — всеобщий контроль банков над людьми», — сказал Катасонов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы. Сейчас кредитные организации сами вправе решать — использовать эти данные для обслуживания или нет.