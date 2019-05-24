Берлин, 24 мая, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Главы правительств стран Вышеградской группы предлагают канцлеру Германии Ангеле Меркель занять должность председателя Европейского совета. Учитывая небезоблачные отношения между ними, это удивительная просьба, пишет газета Die Welt 24 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Несколько независимых источников подтвердили, что эта просьба была озвучена в кулуарах саммита Европейского союза в румынском Сибиу в первой половине мая. Перед официальным саммитом премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии встретились с Меркель и попросили ее стать преемницей Дональда Туска. Как сообщается, Меркель отклонила предложения, сославшись на то, что это место должен занять кто-то «помоложе».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае европейская пресса начала распространять информацию, что после выборов в Европейский парламент Меркель может досрочно уйти с поста канцлера и занять ответственную должность в Брюсселе. Сама Меркель отвергла эти предположения, однако некоторые ее заявления о намерении работать «на будущее Евросоюза» стали почвой для новых слухов.

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