Бишкек, 24 мая, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Нурбек Мурашев подал заявление об уходе в отставку. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства

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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявление принял и уже внес президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Мурашева от должности главы минсельхоза.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальный деловой клуб Киргизии вручил министру сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву антипремию «Черная калоша» — как наименее эффективному чиновнику, из-за которого малый и средний бизнес понес крупные убытки в 2018 году.

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