Москва, 24 мая, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Решением аттестационной комиссии министерства науки и высшего образования России утверждены кандидаты на должность ректора Алтайского государственного университета (АлтГУ), сообщает 24 мая пресс-служба вуза.

Алтайский государственный университет

Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступления кандидатов комиссия признала прошедшими аттестацию на должность ректора университета врио ректора АлтГУ Сергея Бочарова, проректора по экономике и стратегическому развитию вуза Александра Жидких и заведующего кафедрой зоологии и физиологии Александра Мацюра.

Также по решению комиссии заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин признан не прошедшим аттестацию.

Напомним, учёный совет АлтГУ утвердил кандидатуры претендентов на должность ректора в апреле.