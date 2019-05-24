Париж, 24 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Разработчики из Eko Software представили первый сюжетный трейлер игры Warhammer: Chaosbane. Новый проект в популярной фэнтези-вселенной выйдет четвёртого июня 2019 года, сообщается в ролике на официальном YouTube-канале игры.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Действия Chaosbane разворачиваются во вселенной Warhammer Fantasy. Сильнейшие герои с разных уголков мира объединяются вместе с человеческим воителем Магнусом, чтобы противостоять могущественным ордам сил Хаоса. За одного из этих героев и предстоит играть геймерам.

По предварительной информации, в Chaosbane будет четыре играбельных персонажа: человек-воин, дворф-убийца, высший эльф-маг и лесной эльф-лучник. Игровой процесс нового проекта Eko Software будет напоминать серию Diablo — это динамичная Action\RPG, в которой игрокам предстоит развивать своего персонажа, уничтожая тысячи противников.

Напомним, Warhammer («Молот войны») — выдуманная вселенная, создателями которой являются сотрудники компании Games Workshop. Мир Warhammer выделяется мрачным реализмом и обилием боевых действий. На основе вселенной издаются несколько одноимённых настольных и видеоигр. Также особой популярностью пользуется Warhammer 40.000 — версия Warhammer в жанре космического фэнтези.