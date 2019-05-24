Сантьяго, 24 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Метеориты, возрастом более двух миллионов лет, найдены международным коллективом учёных на территории пустыни Атакама в Чили. Об этом сообщает издание Geology.

Www.jpl.nasa.gov Пустыня Атакама

В ходе научной работы, проведенной исследователями из Франции, Бельгии, Чили и США, было обнаружено 388 метеоритов, однако, наиболее значимыми находками были признаны 54 экземпляра, найденные в области Эль Медано, находящейся в пустыне Атакама. Это были обычные хондриты — каменные метеориты, которые содержат зернистые вкрапления, образованные минералами.

Для определения возраста находок были применены космогенные датировки возраста. Учёным удалось установить, что 30% экземпляров имеют возраст старше одного миллиона лет, а два метеорита оказались старше старше двух миллионов лет. В среднем возраст находок определяется в 710 000 лет.

По словам французского учёного сотрудника Университета Экс-Марсель Алексиса Друара: «Наша цель в этой работе состояла в том, чтобы увидеть, как поток метеоритов на Землю менялся в больших временных масштабах — миллионах лет, в соответствии с астрономическими явлениями».

Исследователи отмечают, что несмотря на то, что по количеству обнаруженных метеоритов первенство принадлежит Антарктиде, все они оказались намного моложе образцов, найденных на территории Атакамы.

Отмечается, что расположенная в Чили пустыня Атакама является одним из лучших мест на планете для наблюдения за Вселенной. Тут расположились обсерватория Паранал, часть Европейской южной обсерватории, ESO. Помимо этого, в данном регионе реализуется проект по изучению самых холодных объектов во Вселенной, получивший наименование ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array).